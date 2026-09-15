Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif için 'tehlike' uyarısı yapıldı
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından Mekke, Taif ve Cidde için 'tehlike' uyarısında bulunulduğunu duyurdu. Bölge sakinlerinden olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları ve yetkililerin talimatlarına uymaları istendi.
SUUDİ Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif kentlerinin de olduğu çok sayıda bölgede erken uyarı sistemleri devreye alındı.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından Mekke, Taif, Cidde için 'tehlike' uyarısında bulunulduğu bildirildi. Bölge sakinlerine olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları, yetkililerin talimatlarına uymaları ve kalabalık oluşturmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.
Kaynak: DHA
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