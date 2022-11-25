Suudi Arabistan'ı yağmur vurdu! 3 yılık yağış 6 saatte gerçekleşti

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde perşembe sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur, büyük bir felakete neden oldu. Yağış nedeniyle üniversiteler tatil edilirken, şehrin batı kıyısındaki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar ertelendi.

ANA YOLLAR VE BAZI TÜNELLER KAPATILDI

Mekke-i Mükerreme Emirliği de sağanak yağış nedeniyle bölgede bir ana yolu ve bazı tünelleri kapatmaya karar verdi. Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Mekke ve Medine dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede 3 yılda yağacak yağışın sadece 6 saat içerisinde Cidde'ye indiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre yağışlar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

2009'DAKİ REKORU GERİDE BIRAKTI

Kente düşen yağış miktarının 179 mm olduğu açıklanırken, dün etkili olan yağışın 2009 yılındaki rekor yağışı da geride bıraktığı ifade edildi.