Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde perşembe sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur, büyük bir felakete neden oldu. Yağış nedeniyle üniversiteler tatil edilirken, şehrin batı kıyısındaki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar ertelendi.
Mekke-i Mükerreme Emirliği de sağanak yağış nedeniyle bölgede bir ana yolu ve bazı tünelleri kapatmaya karar verdi. Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Mekke ve Medine dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.
Ülkede 3 yılda yağacak yağışın sadece 6 saat içerisinde Cidde'ye indiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre yağışlar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kente düşen yağış miktarının 179 mm olduğu açıklanırken, dün etkili olan yağışın 2009 yılındaki rekor yağışı da geride bıraktığı ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › Suudi Arabistan'ı yağmur vurdu! 3 yılık yağış 6 saatte gerçekleşti - Son Dakika