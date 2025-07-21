SURİYE İnsan Hakları Ağı, Süveyda'da 426 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalarda ölümleri belgelenenlerin sayısının 426'ya yükseldiğini açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Süveyda'da 426 Ölüm - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?