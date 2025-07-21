Süveyda\'da 426 Ölüm

SURİYE İnsan Hakları Ağı, Süveyda'da 426 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalarda ölümleri belgelenenlerin sayısının 426'ya yükseldiğini açıkladı.