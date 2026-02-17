Sydney\'de Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

AVUSTRALYA'nın Sydney kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin Sydney kentinin batısındaki Merrylands bölgesinde yerel saatle 10.00 sıralarında bıçaklı saldırı düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Polis yetkilisi Simon Glasser, saldırganın birden fazla kişiyi bıçakladıktan sonra bölgeden yaya olarak uzaklaştığını söyledi. Glasser, saldırıda yaralanan 2 kişinin durumunun kritik olduğunu da ifade etti.