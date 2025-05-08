Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti - Son Dakika
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Dünya

Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti

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Vatikan'da Katoliklerin yeni papası seçilen 69 yaşındaki Robert Prevost, ilk ABD'li papa olarak tarihe geçti. Prevost, "14. Leo" adını kullanacak.

08.05.2025 20:22
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Vatikan'da Papa Francis'in ölümünün ardından yeni papa 3. tur oylamada belli oldu. 69 yaşındaki Robert Prevost yeni papa olarak takdim edilirken, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından halkı selamladı.

İLK ABD'Lİ PAPA OLDU

Yeni papa, kendisinden önce görev yapan 266 papadan farklı bir özelliğiyle dikkat çekti. Prevost, ilk ABD'li papa olarak tarihe geçti. Prevost kendine "14. Leo" adını seçti.

Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti

PAPA ROBERT PREVOST KİMDİR?

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955'te Chicago'da doğmuş Amerikalı bir Katolik din adamıdır. Şu anda, 2023'ten beri Biskoposlar Dikasterisi Prefekti ve Latin Amerika Pontifical Komisyonu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti

Geçmişte, 2015-2023 yılları arasında Peru'nun Chiclayo Piskoposu ve 2001-2013 yılları arasında Aziz Augustinus Tarikatı'nın Başrahibi olarak görev yapmıştır. 2023 yılında Papa Francis tarafından kardinal ilan edilmiştir.

2025 itibarıyla, Kardinal Prevost aynı zamanda Albano Kardinal-Piskoposu unvanını taşımaktadır. Papa Francis'in vefatının ardından, yeni papa seçildi.

Tarihteki ilk ABD\'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti

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Son Dakika Dünya Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • tuncay8891:
    Adi Erdogan olmaliydi bence:))) 59 150 Yanıtla
    Erkan Toprakhisar:
    Allah seni ne kadar komik yaratmış senin gibi komiklerde beğeniyor. Allah aşkına bu Erdoğan ne yaptı size kesin unutamadığınız birsey yaptı 8 12
    Kerim Cüceler:
    ananın a. olmalıydı 2 12
    Resul Bey:
    Yok onu şeyhülislam yapacağız dur hele.. 4 9
    Mura3538?:
    Babanda olabilirdi. Seni yapacağına paralık yapardı. 2 9
  • Ates null:
    Ha Trump olmuş ha bu.Trump vatikanıda ele geçirdi. 84 7 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    damlar ölürken peşlerinden servet çıkmıyor bizde bir cemaat lideri ölüyor 50 milyar dolar sever eti çıkıyor yedi sülalesi ondan sonra mahkemelik oluyor 61 26 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Türk ve İslam aleminin hayırlarına vesile olsun inşallah... 27 46 Yanıtla
    ercan aksu:
    başka aleme hayırsız mı olsun yani ? 3 0
  • Kocarex Bigrex:
    bende halife olarak reisi görmek isterdim 27 30 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Zaten papalığıngi gizli sahibiydiler Hristiyan kulübünün yani, şimdi tescillenmiş oldu, elin kafirinin haçlı zihniyetini en iyisinden ne hayır gelir? Medet ummak asla caiz ve doğru değil, acilen hilafet benzeri bir İslami makam ilan edilip Müslümanlar tek çatı altında toplanmalı !! 18 9 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    perulu ya adam ne abd li si 8 17 Yanıtla
    1931:
    Chicago dogumlu okuman mi yok?! 2 0
  • ercan aksu:
    körler sağırlar birbirini ağırlar. din adamı denilen şey insanları sömürme düzeni. her ülkede aynı terane. 16 5 Yanıtla
  • ss890066:
    keşke Papaz Brunson Papa olaydı 15 3 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Papa nın neden öldüğü anlaşıldı .... 15 2 Yanıtla
  • Burak demir:
    elektrik kesintilerinin nedeni belli oldu 3 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    şeytanin çocukları ,Papa'yı buldu 3 0 Yanıtla
  • taylan Terzi:
    Yarına hemen papa coin çıkarır turump oda 10 x yapar ohhh 1 1 Yanıtla
  • 153246:
    Ne olmuş sanki ,, bizimde 5. tayyipimiz var 0 0 Yanıtla
  • sandragardner:
    The only thing brighter than the stars above is the fire in your eyes. Perhaps we can turn up the heat a little... playfully? f1nd me on sandragardner_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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