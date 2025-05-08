Tarihteki ilk ABD\'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti

Vatikan'da Papa Francis'in ölümünün ardından yeni papa 3. tur oylamada belli oldu. 69 yaşındaki Robert Prevost yeni papa olarak takdim edilirken, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından halkı selamladı.

İLK ABD'Lİ PAPA OLDU

Yeni papa, kendisinden önce görev yapan 266 papadan farklı bir özelliğiyle dikkat çekti. Prevost, ilk ABD'li papa olarak tarihe geçti. Prevost kendine "14. Leo" adını seçti.

PAPA ROBERT PREVOST KİMDİR?

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955'te Chicago'da doğmuş Amerikalı bir Katolik din adamıdır. Şu anda, 2023'ten beri Biskoposlar Dikasterisi Prefekti ve Latin Amerika Pontifical Komisyonu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Geçmişte, 2015-2023 yılları arasında Peru'nun Chiclayo Piskoposu ve 2001-2013 yılları arasında Aziz Augustinus Tarikatı'nın Başrahibi olarak görev yapmıştır. 2023 yılında Papa Francis tarafından kardinal ilan edilmiştir.

2025 itibarıyla, Kardinal Prevost aynı zamanda Albano Kardinal-Piskoposu unvanını taşımaktadır. Papa Francis'in vefatının ardından, yeni papa seçildi.