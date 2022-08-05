Tayland'da barda yangın! 13 kişi yanarak can verdi - Son Dakika
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Tayland'da barda yangın! 13 kişi yanarak can verdi

05.08.2022 09:42

Tayland'da feci bir olay yaşandı. Bir barda çıkan yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. Olaya tanık olanlardan bazılarıysa, barda bulunan sahneye yakın bir yerde patlamanın gerçekleşmesi sebebiyle yangının çıktığını belirtti.

Tayland'da Chonburi şehrine bağlı Sattahip semtindeki barda yerel saatle 00.45 civarında yangın çıktı. Sosyal medyada, barın girişinden dumanların yükseldiği ve kıyafetleri alev alan insanların bardan kaçmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtildi. Görgü tanıkları patlama seslerinin ardından barın sahnesine yakın bir noktada tavandan duman ve alevlerin yükseldiğini aktardı. Bangkok'ta 2009 yılında bir gece kulübünde meydana gelen yangında 66 kişi ölmüş 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Bangkok, Tayland, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayland'da barda yangın! 13 kişi yanarak can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da barda yangın! 13 kişi yanarak can verdi - Son Dakika
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