Yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtildi. Görgü tanıkları patlama seslerinin ardından barın sahnesine yakın bir noktada tavandan duman ve alevlerin yükseldiğini aktardı. Bangkok 'ta 2009 yılında bir gece kulübünde meydana gelen yangında 66 kişi ölmüş 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Bangkok, Tayland, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Tayland'da barda yangın! 13 kişi yanarak can verdi - Son Dakika

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