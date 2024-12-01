TAYLAND'da etkili olan selde 9 kişi hayatını kaybetti.
Tayland Afet Önleme Merkezi (DPPD) tarafından yapılan açıklamada, 8 eyalette meydana gelen selin 553 bin 921 haneyi etkilediği ve 9 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.
Tayland Meteoroloji Dairesi, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde yoğun yağış beklendiğini kaydederken, sel uyarısında da bulundu.
Son Dakika › Dünya › Tayland'da Sel Felaketi: 9 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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