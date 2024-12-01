Tayland\'da Sel Felaketi: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya

TAYLAND'da etkili olan selde 9 kişi hayatını kaybetti.

Tayland Afet Önleme Merkezi (DPPD) tarafından yapılan açıklamada, 8 eyalette meydana gelen selin 553 bin 921 haneyi etkilediği ve 9 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Tayland Meteoroloji Dairesi, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde yoğun yağış beklendiğini kaydederken, sel uyarısında da bulundu.