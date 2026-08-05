Tayland\'da Yıldırım Düşmesi: 1 Ölü, 12 Yaralı

TAYLAND'ın Narathiwat eyaletinde oynanan bir futbol maçı sırasında sahaya yıldırım düşmesi sonucu 1 futbolcu hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletine bağlı Sungai Golok kasabasındaki Santiphap Stadyumu'nda Golok FA Kupası yarı final maçı sırasında sahaya yıldırım düştü. Dün yerel saatle 17.30 sıralarında yoğun yağış altında meydana gelen olayda, Yala FC takımında forma giyen 24 yaşındaki Taylandlı futbolcu Sofwan Awae hayatını kaybetti. Olayda, aralarında 22 yaşındaki Malezyalı bir futbolcunun da bulunduğu toplam 12 kişi ise yaralandı.

Sungai Golok Polis Şefi Thun Sirikhunt, acil çağrı üzerine stadyuma giden sağlık ekiplerinin ağır yaralanan Awae'yi kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiğini, ancak genç futbolcunun tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini belirtti. Yaralıların tedavi için Sungai Golok Hastanesi'ne kaldırıldığı ve polisin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.