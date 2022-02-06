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Tayland'daki Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Tayland'daki Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera olduğu ortaya çıktı

06.02.2022 09:06
Tayland'daki Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera olduğu ortaya çıktı

Tayland'daki Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kameralar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Tayland polisi olayın bir kadın çalışanın tuvaletin zemininde hafıza kartı bulmasıyla ortaya çıktığını belirtti. Emniyet, eski bir büyükelçilik çalışanının tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edilirken, kameraların bir kadının tuvaletin zemininde hafıza kartı bulmasının ardından tespit edildiği aktarıldı.

ESKİ BÜYÜKELÇİLİK ÇALIŞANI GÖZALTINDA

Kameraların ne kadar süredir tuvalette olduğu ve kimlerin kayıt altına alınarak mahremiyetinin ihlal edildiği henüz bilinmiyor. Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili eski bir büyükelçilik çalışanın tutuklandığı bildirildi.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YÖNETİCİSİ OLARAK ÇALIŞIYORDU

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şahsın 6 Ocak'ta Tayland Kraliyet Polisi tarafından tutuklandığı doğrulanarak, söz konusu eski çalışanın 2013'ten bu yana büyükelçilikte bilişim teknolojileri sistemleri yöneticisi olarak çalışan 30'lu yaşlarında ve evli olan Bank Thamsongsana olduğu belirtildi.

SON DERECE GÜVENLİ BİR TESİS OLARAK KABUL EDİLİYORDU

Avustralya Büyükelçiliğinin Bangkok'taki yeni binası 2017'den bu yana faaliyetine devam ederken, son derece güvenli bir tesisi olarak kabul ediliyor.

Tayland'daki Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera olduğu ortaya çıktı
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Avustralya, Bangkok, Tayland, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Tayland'daki Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera olduğu ortaya çıktı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Tayland'daki Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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