Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika
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Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı

19.08.2022 17:48

Tayland'ın doğusunda bulunan Chonburi'nin Bang Saen semtindeki bir plajda denize girenler, kıyıdaki çıplak kadın bedenini ceset zannederek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda kıyıya vuran cismin şişme bebek olduğunu belirledi.

Chonburi'nin Bang Saen semtindeki plaja sağlık görevlileri yönlendirilirken polis cinayet vakasını olduğuna inandığı için olay yerine geldi. Ama ürkütücü derecede gerçek görünen vücudun aslında bir şişme bebek olduğu ve düzinelerce insanı gerçek bir acil durum olduğuna inandırdığı ortaya çıktı.

JAPONYA'DA ÜRETİLEN ŞİŞME BEBEKMİŞ

Bang Saen bölge polis sözcüsü olaya ilişkin olarak, "Kurtarma ekipleri sahildeki insanların çıplak ve baygın halde bulunan bir kadını ihbar etmesi üzerine olay yerine gitti. Memurların kontrolünün sonucunda bunun Japonya'da üretilen bir şişme bebek olduğu ortaya çıktı" dedi.

"SAHİBİ GERİ ALMAK İSTERSE ALABİLİR"

Şişme bebeğe yönelik olarak araştırma yaptıklarını ifade eden polis sözcüsü, "Başı kayıptı ve kıyafetlerinin bir kısmı çıkartılmıştı. İnternetten yaptığımız araştırmada yaklaşık 20 bin Baht (472 dolar) değerinde olduğunu gördük. Bebeğin denize girmeden önce bir nehir veya kanala atıldığını ve kumların üzerinde bırakıldığını düşünüyoruz. Turistleri korkutmamak için şimdilik kaldırıldı. Sahibi bebeğini geri almak isterse, onu kurtarma ekibinin istasyonundan alabilir." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika
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