Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı

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Chonburi'nin Bang Saen semtindeki plaja sağlık görevlileri yönlendirilirken polis cinayet vakasını olduğuna inandığı için olay yerine geldi. Ama ürkütücü derecede gerçek görünen vücudun aslında bir şişme bebek olduğu ve düzinelerce insanı gerçek bir acil durum olduğuna inandırdığı ortaya çıktı.

JAPONYA'DA ÜRETİLEN ŞİŞME BEBEKMİŞ

Bang Saen bölge polis sözcüsü olaya ilişkin olarak, "Kurtarma ekipleri sahildeki insanların çıplak ve baygın halde bulunan bir kadını ihbar etmesi üzerine olay yerine gitti. Memurların kontrolünün sonucunda bunun Japonya'da üretilen bir şişme bebek olduğu ortaya çıktı" dedi.

"SAHİBİ GERİ ALMAK İSTERSE ALABİLİR"

Şişme bebeğe yönelik olarak araştırma yaptıklarını ifade eden polis sözcüsü, "Başı kayıptı ve kıyafetlerinin bir kısmı çıkartılmıştı. İnternetten yaptığımız araştırmada yaklaşık 20 bin Baht (472 dolar) değerinde olduğunu gördük. Bebeğin denize girmeden önce bir nehir veya kanala atıldığını ve kumların üzerinde bırakıldığını düşünüyoruz. Turistleri korkutmamak için şimdilik kaldırıldı. Sahibi bebeğini geri almak isterse, onu kurtarma ekibinin istasyonundan alabilir." ifadelerini kullandı.