Tayvan ordusu: Savunma sistemlerimiz devreye girdi - Son Dakika
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Tayvan ordusu: Savunma sistemlerimiz devreye girdi

04.08.2022 15:23
Tayvan ordusu: Savunma sistemlerimiz devreye girdi

Tayvan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Dongfeng füzelerini test ettiği ve ülkenin savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.

Tayvan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Dongfeng füzelerini test ettiği ve ülkenin savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.

Tayvan ordusunun açıklamasında, "PLA, (yerel saatle) 13.56'dan bu yana kuzeydoğu ve güneybatı sularımızda birden fazla Dongfeng balistik füze denemesi yaptı. Tayvan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savunma sistemleri devreye girdi. Durumu izliyoruz. Bölgesel barışı tehlikeye atan bu tür akıl dışı eylemleri kınıyoruz" denildi.


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Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayvan ordusu: Savunma sistemlerimiz devreye girdi - Son Dakika

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