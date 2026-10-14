TBMM Başkanı Kurtulmuş, Roma\'da düzenlenen Türk Toplumu Buluşması\'na katıldı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya'nın başkenti Roma'da 'Türk Toplumu Buluşması' programına katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu Roma'da, 'Türk Toplumu Buluşması' programına katıldı. Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğumuz Roma'da, 'Türk Toplumu Buluşması' programında kıymetli vatandaşlarımızla bir araya geldik. Türkiye'nin gücü yalnızca sınırları içerisinde değil, dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın varlığıyla da kendisini göstermektedir. Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde kültürümüzü, medeniyet değerlerimizi yaşatmalarını, Türkiye ile bağlarını her daim güçlü tutmalarını son derece önemsiyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün vatandaşlarımızın yanında olmaya, birlik ve dayanışmamızı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.