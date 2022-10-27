Tehdit gibi sözler! Putin'den Biden'a nükleer silah resti: Her zaman kullanım tehlikesi vardır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü'nün genel oturumunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "güvenilir bir ortak" olarak nitelendiren Putin, Rusya'nın ABD ile diyalog içinde her türlü sorunu çözmeye hazır olduğunu söyledi.

"ERDOĞAN GÜVENİLİR BİR ORTAKTIR"

Rusya Devlet Başkanı Putin "Erdoğan güvenilir bir ortaktır. Hiçbir zaman üçüncü ülkelerin emirleri ile iş yapmıyor. Birçok konuda farklı görüşlere sahip olsak dahi kendi ülkesinin çıkarlarını dikkate alıyor. Türkiye için teklif ettiğimiz gaz merkezi konusundaki desteği de sadece kendi ülkesinin çıkarları içindir" ifadelerini kullandı.

NÜKLEER SİLAH RESTİ

Putin yaptığı açıklamada, Rusya'nın nükleer silah kullanımı hakkında hiçbir zaman proaktif bir şekilde bir şey söylemediğini vurgulayarak "Biz kendi inisiyatifimizle Rusya tarafından nükleer silahların olası kullanımı hakkında hiçbir şey söylemedik, sadece Batılı ülkelerin liderlerinin açıklamalarını ima ettik" dedi.

"Nükleer silahlar var olduğu sürece, her zaman kullanım tehlikesi vardır" diyen Putin, "Rusya, Ukrayna'ya nükleer bir saldırı için ne siyasi ne de askeri bir anlam görmüyor" dedi.Devlet Başkanı Putin açıklamalarında Rusya'nın ABD ile diyalog içinde her türlü sorunu çözmeye hazır olduğunu söyledi.

PUTİN'DEN KARABAĞ MESELESİNDE ERMENİSTAN'A SİTEM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yıllardır Ermenistan'a Karabağ meselesini oradaki halkın ayrıldığı beş bölgeyi Bakü'ye devrederek çözmesini teklif ettiğini, ancak Erivan'ın kendi yolundan gitmeyi seçtiğini vurgulayarak "Ermenistan, Azerbaycan'ın yedi bölgesini fiilen kontrol ediyordu. Biz de ilişkilerin normalleşmesi için 'beş bölgeyi Azerbaycan'a verin, iki bölge size kalsın' dedik. Bu iki bölge büyük bölgeler. Beş bölgeye de Ermenistan'ın aslında hiç ihtiyacı yok. Yaşayan yok, boş duruyor. Bu bölgeleri bırakmamanın hiçbir anlamı da yok. Önerimiz, Karabağ meselesinin normalleşmesi için iyi bir adım olacaktı. Ancak Ermeni yönetimi kendi yolundan gitti. Zaten bugünkü durum da bu tercih nedeniyle gelişti" ifadelerini kullandı.

BİDEN NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Biden, 2 gün önce yaptığı konuşmada Rusya'ya tehdit gibi bir uyarıda bulunmuştu.Biden, "Rusya taktik nükleer silah kullanırsa inanılmaz ciddi bir hata yapar. Bunun henüz bir yanıltma operasyonu olduğunun garantisini veremem. Bunu bilmiyoruz. Bu, çok çok ciddi bir hata olur" demişti.