3000 yılında insanların görünümü nasıl olacak? ABD'li teknoloji topluluğu paylaştı

Teknoloji artık günümüzün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Teknolojik aletlere ulaşamın artmasıyla birlikte telefon ve bilgisayarlar başında geçirilen süre de arttı. Ancak yanlış kullanım sonucu hem insanların boyun bölgelerinde hem de kollarında ağrılar meydana gelmeye başladı.

İLGİNÇ BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTILAR

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir teknoloji topluluğu ise bilim insanlarına danışarak ilginç bir çalışmaya imza attı. Topluluk, uzun süre telefon kullanımı sonrasında muhtemel olarak 3000 yılında insanların nasıl görüneceğini ortaya çıkardı.

FOTOĞRAF GÖRENLERİ KORKUTTU

Paylaşılan fotoğraf kısa sürede büyük etki yaratırken, fotoğraftaki insan şekli, görenleri korkuttu. Fotoğraftaki insanın aşırı telefon kullanımı nedeniyle boynunun büküldüğü görülürken, elinin de kasılı bir şekilde durduğu izlendi.

İşte o fotoğraf: