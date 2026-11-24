ABD'nin California eyaletinde bir helikopterin eğimli araziye düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD basını, yerel saatle 09.30 sıralarında 'Robinson R22' tipi bir helikopterin California'nın Temecula kentinde eğimli bir araziye düştüğünü duyurdu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), helikopterdeki 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kazanın nedeninin henüz belli olmadığını açıklayan FAA, olayın Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile araştırılacağını belirtti.