Temecula'da R22 helikopteri eğimli araziye düşerek 2 kişinin ölümüne neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin California eyaletindeki Temecula'da Robinson R22 tipi helikopter eğimli bir araziye düştü ve helikopterde bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. FAA, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini, olayın NTSB tarafından araştırılacağını duyurdu.
ABD'nin California eyaletinde bir helikopterin eğimli araziye düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD basını, yerel saatle 09.30 sıralarında 'Robinson R22' tipi bir helikopterin California'nın Temecula kentinde eğimli bir araziye düştüğünü duyurdu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), helikopterdeki 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kazanın nedeninin henüz belli olmadığını açıklayan FAA, olayın Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile araştırılacağını belirtti.
Kaynak: DHA
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