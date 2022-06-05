Terör örgütü sempatizanları sokaklar döküldü! İtalya'da skandal gösteri - Son Dakika
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Terör örgütü sempatizanları sokaklar döküldü! İtalya'da skandal gösteri

05.06.2022 20:04
Terör örgütü sempatizanları sokaklar döküldü! İtalya'da skandal gösteri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne karşı yeni bir operasyon hazırlığı içinde olması, PKK yandaşlarının sokaklara dökülmesine sebep oldu. İtalya'nın başkenti Roma'da ellerinde terör örgütüne ait bez parçalarını taşıyan bir grup PKK sempatizanı, Türkiye aleyhine sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando, "Türkiye'ye karşı Rojava'nın yanındayız." dedi.

Türkiye, güney sınırında güvenli alan oluşturmak için yeni bir operasyon hazırlığında olduğunu duyurdu. Operasyon haberi ile terör örgütü PKK/YPG paniğe kapılırken Avrupa'daki teröre destek veren gösteriler artmaya başladı.

ÖCALAN'IN POSTERLERİ İLE YÜRÜDÜLER

PKK sempatizanları, İtalya'nın başkenti Roma'da sözde örgüt lehine yürüyüşte bulundu. Ellerine terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını alarak yürüyüş yapan PKK yandaşları, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıdı. PKK'nın sözde gençlik hareketlerince organize edilen yürüyüşte, Türkiye aleyhinde pankartlar hazırlandı.

"BARIŞ HAKKI İÇİN BU GÖSTERİYE KATILIYORUM"

Yürüyüşe katılan Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando, örgüte arka çıkan ifadeler kullandı. Leoluca Orlando yaptığı açıklamada, "Türk işgaline karşı ve barış hakkını savunmak için bu gösteriye katılıyorum.Türkiye'ye karşı Rojava'nın yanındayız." dedi.

İNGİLTERE VE YUNANİSTAN'DA DA GÖSTERİLER YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK yandaşları, İngiltere'nin başkenti Londra'da yürüyüş düzenledi. Londra'nın Islington metro istasyonunda başlayan yürüyüşe, yaklaşık 50 PKK yandaşının katıldığı görüldü. PKK'nın sözde gençlik hareketlerince organize edilen yürüyüşte, terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşındı. Londra'nın merkezindeki Leicester Meydanı'nda biten yürüyüşte, terör ele başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin taşındığı da görüldü. Terör örgütü yandaşlarına, güvenlik önlemleri kapsamında Londra polisinin de eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da da terör örgütü PKK sempatizanı bir grup gösterici yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte PKK lehine sloganlar atan grup, Türk Büyükelçiliği önünde gösterilerine devam etti. Yaşanan skandal gösteri sonrası harekete geçen Türkiye, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırarak uyarılarda bulunmuştu.

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Son Dakika Dünya Terör örgütü sempatizanları sokaklar döküldü! İtalya'da skandal gösteri - Son Dakika


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