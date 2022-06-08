Texas'taki okul saldırısında yaralanan öğretmen, saldırgana 77 dakika sonra müdahale eden polisi 'korkaklıkla' suçladı - Son Dakika
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Texas'taki okul saldırısında yaralanan öğretmen, saldırgana 77 dakika sonra müdahale eden polisi 'korkaklıkla' suçladı

08.06.2022 13:13
Texas'taki okul saldırısında yaralanan öğretmen, saldırgana 77 dakika sonra müdahale eden polisi 'korkaklıkla' suçladı

ABD'nin Texas eyaletinde 19'u ilkokul öğrencisi 21 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısında yaralanan bir öğretmen, olaya geç müdahale ettiği için eleştirilen polisi "korkaklıkla" suçladı.

ABD'nin Texas eyaletinde 19'u ilkokul öğrencisi 21 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısında yaralanan bir öğretmen, olaya geç müdahale ettiği için eleştirilen polisi "korkaklıkla" suçladı.

Arnulfo Reyes, ABC News'a, Uvalde kasabasındaki saldırı sırasında çocuklara uyuyormuş gibi yapmalarını söylediğini anlattı.

Okula bir öğretmenin açık bıraktığı kapıdan giren 18 yaşındaki tüfekli saldırgan, polis koridorda beklerken bir saat içinde Reyes'in sınıfından 11 öğrenciyi öldürdü.

Reyes polisler için "Sizin kurşun geçirmez yelekleriniz var. Benim hiçbir şeyim yoktu" dedi.

'Polisi asla affetmeyeceğim'

Sınıfındaki öğrencilerin saldırganın okulda ateş açmaya başladığı sırada film izlemekte olduğunu belirten Reyes, çocuklara hemen sıralarının altına saklanmalarını söylediğini anlattı.

Ancak saldırgan, bu sınıfa geçişi olan bitişik sınıftan içeri girerek ateş açmaya başladı. Bu sırada Reyes de yaralandı.

Reyes, yaralandıktan sonra masasının altına yatıp uyuyor gibi yaptığını bu sırada koridorda polislerin sesini duyduğunu belirtti:

"Öleceğimi düşünüyordum. Bu sırada öğrencilerimin ses çıkarmaması için dua ediyordum. Yan sınıftaki öğrencilerden biri polise 'Buradayız' diye bağırıyordu.

Ama polisler çoktan oradan ayrılmıştı. Sonra saldırgan benim masamın arkasından diğer sınıfa geçti ve orada tekrar ateş açmaya başladı."

Texas emniyet yetkilileri, saldırganın 77 dakika süreyle sınıfta saklandığını, polisin daha sonra kapıyı kırıp içeri girdiğini söylüyor.

Reyes polisin geç müdahalesiyle kendisini düş kırıklığına uğrattını belirterek "Böyle davranmalarının hiçbir mazereti olamaz. Onları asla affetmeyeceğim" dedi.

Saldırı sırasında çocukların panik halinde 911'i arayıp durumu bildirdikleri, polisin telaşla okula gelen anne-babaları engellediği belirtiliyor.

Yetkililere göre çocuklardan gelen mesajlar olay yerinde takviye gelmesini bekleyen polis memurlarına iletilmedi. Aynı yetkililer, polislerin müdahale için zamanları olduğunu düşünmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Polis tarafından öldürülen Salvador Ramos adlı saldırganın olayda kullandığı tüfeği iki hafta önce 18 yaşında girdikten hemen sonra aldığı belirtiliyor. Saldırıdan önce büyükannesini vurarak yaralayan Ramos'un katliamda 600 kadar mermi kullandığı söyleniyor.

Robb İlkokulu'nda gerçekleşen katliam, ABD tarihinin üçüncü, Texas'ın ise en büyük saldırısı olarak kayıtlara geçmiştii.

Olay ABD'de bireysel silahlanma tartışmalarını alevlendirmişti.

Texas'taki okul saldırısında yaralanan öğretmen, saldırgana 77 dakika sonra müdahale eden polisi 'korkaklıkla' suçladı
Texas'taki okul saldırısında yaralanan öğretmen, saldırgana 77 dakika sonra müdahale eden polisi 'korkaklıkla' suçladı
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Teksas'taki okul saldırısında yaralı kurtulan öğretmen, polisi 'korkaklıkla' suçladı Teksas'taki okul saldırısında yaralı kurtulan öğretmen, polisi 'korkaklıkla' suçladı
Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Texas'taki okul saldırısında yaralanan öğretmen, saldırgana 77 dakika sonra müdahale eden polisi 'korkaklıkla' suçladı - Son Dakika

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