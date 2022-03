The New York Times: ABD'de Silahlı Saldırılarda Azalma İşareti Yok - Son Dakika

New York, 24 Mart (Xinhua) — The New York Times gazetesi Çarşamba günü, Amerika Birleşik Devletleri genelinde hafta sonunda ateşli silahlarla en az dokuz kitlesel saldırının meydana geldiğine işaret ederek yaklaşık iki yıl önce başlayan silahlı şiddet olaylarında yaşanan yükselişin durma eğiliminde olmadığını söyledi.

Gazete, Çarşamba günü yayınladığı silahlı şiddet olayları hakkındaki iki haberinde, hafta sonunda yaşanan şiddet patlamasının, pandeminin baş gösterdiği 2020 yılında başlayıp George Floyd'un ölümünün ardından kargaşayla geçen bir yaz boyunca süren eğilimin devamı olduğunu belirtti. 46 yaşındaki Afrika kökenli Amerikalı George Floyd, Mayıs 2020'de Minneapolis'te beyaz bir polisin dokuz dakika kadar diziyle boğazına bastırması sonucu nefessiz kalarak ölmüştü.

Gazete, ölümlü hafta sonunun önümüzde duran ve genelde Amerika'da en yoğun şiddetin yaşandığı zaman olan daha sıcak yaz aylarının uğursuz bir habercisi olduğundan endişe ettiğini belirtti ve son verilere dayanarak cinayetlerin 2019'dan bu yana yüzde 30'dan fazla artış kaydettiğinin altını çizdi.

Gazete haberinde, "Kriminolog ve araştırmacılar, silahlı şiddet olaylarındaki artışı açıklayan tek bir sebebin olmadığını söyleyerek, pandeminin ekonomik ve toplumsal tahribatından 2020'deki kargaşaya ve silah sahibi olanların sayısındaki artışa kadar çeşitli travmatik olayların birleşimine işaret ediyorlar" denildi. California Üniversitesi'nin Davis kampüsünde silahlı şiddet olaylarını araştıran Garen J. Wintemute, gazeteye, Amerikalıların giderek daha fazla, aynı fikirde olmadıkları kişileri düşman olarak görmeye başladıklarından endişe ettiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinin Dayton kentinde kitlesel silahlı saldırı sonucu ölen kurbanlar için yas tutmak amacıyla gece nöbetine katılan insanlar görülüyor, 4 Ağustos 2019. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)

The New York Times'ın haberinde Wintemute'nin, "Şiddetin meşru görülmesi için gerekli hakaret veya tahkir çıtasını, eşiğini veya adına ne derseniz onu aşağı çektik" şeklindeki sözlerine yer verildi.

The New York Times, Gallup araştırma şirketine dayanarak, "Amerikalılar birçok ölçüye göre hükümetleri, ekonomileri ve kendi vatandaşları tarafından hüsrana uğratılmış gibi hissediyorlar. Yaklaşık yüzde 80'i, ülkenin istikametinden memnun değil" dedi ve anketlerin, demokrasi ve siyasi şiddete açıklık hakkında alarm derecesinde kuşku duyulduğuna işaret ettiğini ekledi. Geçmişteki suç dalgalarını inceleyen kriminolog ve tarihçiler, bu dalgaların genelde insanlar toplumları, hükümetleri ve vatandaşları hakkında hüsrana uğradıklarında meydana geldiğine işaret ediyor ve bu hüsranın toplumsal normlarda bir kırılmayı ve sosyolog Emile Durkheim'ın "anomi" adını verdiği durumda yükselişi besleyebileceğini ekliyorlar.

Gazete, "Bu ülkenin son dönemdeki fonksiyon bozukluğu Kovid'den de büyük. Amerikan istisnacılığının karanlık bir yeni biçimi" uyarısında bulundu.