TikTok videosu yüzünden tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve çektiği TikTok videoları nedeniyle başta Amerika kıtasında olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde tanınan ünlü TikToker Rory Teasley, erkek arkadaşı Docquen Jovo Watkins ile oyun videosu yüzünden tartıştı. İkili arasındaki tartışmanın daha da ileriye gitmesinin ardından Watkins, ünlü TikToker Teasley'i boğarak öldürdü.

YAŞLILIK ÜZERİNE KONUŞMUŞTU

Ünlü TikToker Rory Teasley, son olarak yayınladığı TikTok videosunda yaşlılıktan bahsetmişti. Yatakta oturduğu sırada ağrıya sırtını tutarak konuşan 28 yaşındaki TikToker, yaşlılığın zor olduğunu belirtmişti.

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

31 yaşındaki Docquen Jovo Watkins, olayın ardından cinayeti de itiraf etti. Erkek arkadaşına sert bir şekilde burduğunu belirten Watkins, hareketsiz kalmasının ardından da boğduğunu söyledi. Polis, Watkins'i cezaevine gönderdi.

KISA SÜREDE ÜNÜ YAKALADI

ABD'li TikToker Rory Teasley, TikTok'a yüklediği videolar nedeniyle kısa sürede ünü yakalamıştı.