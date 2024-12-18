Tinder\'a Gizlilik İhlali Davası

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Kullanıcıların hassas verilerini ticari amaçla kötüye kullandığı ve kişilerin gizlilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle online flört uygulaması Tinder hakkında dava açıldı.

Dava, Hollanda'da tüketici hakları için mücadele eden Take Back Your Privacy (Mahremiyetinizi Geri Kazanın) adlı vakıf tarafından gündeme getirildi.

Şirket, "cinsel yönelim, din, ilgi alanları ve yaşam biçimine ilişkin gereğinden fazla hassas veriyi kaydederek, bunları reklam verenlerle paylaşma" iddiasıyla suçlanıyor.

Tinder'in tepe şirketi Match Group, iddiaların doğru olmadığını ve kendilerini güçlü bir şekilde savunacaklarını açıkladı.

Amsterdam merkezli vakıf, dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Tinder'in, kullanıcı verilerini "yasa dışı, yanıltıcı, etik olmayan ve tehlikeli" bir biçimde kullanıldığını savunuyor.

Take Back Your Back Vakfı (STBYP), kullanıcı mahremiyeti ihlaline son verilmesi ve mağdurlara tazminat ödenmesi istemiyle, Tinder Ireland ve ana şirketi Match Group hakkında Amsterdam Mahkemesi'ne dava açtı.

Tinder aleyhine açılan dava, Hollanda Veri Koruma Vakfı, insan hakları örgütleri ile LGBT+ kuruluşlar tarafından da destekleniyor.

Dava dilekçesinde, Tinder'in, cinsel yönelim, inanç, etnik köken, siyasal görüş ve sağlık gibi hassas verileri, kullanıcıların rızası olmadan yıllardır topladığı belirtildi.

STBYP'ye göre Tinder, kullanıcıların özel sohbetlerini okuyup, konumlarını da paylaşarak, ciddi bir gizlilik ihlali yapıyor.

Vakıfa göre Tinder, kullanıcıların hassas bilgilerini sadece uygun eşleşme için değil, ticari amaçlı olarak da kullanıyor.

Dava dilekçesinde, Tinder'in, kullanıcıların konumunu sürekli takip ederek, onlara ait çok özel bilgiler sayesinde ayrıntılı profil oluşturduğu ve bunları para karşılığı reklam veren şirketlerle paylaştığı öne sürüldü.

Vakıf Başkanı Friederike van der Jagt, Tinder'in kullanıcıların gizliliğine saygı duyması gerektiğini belirterek, inanç ve cinsel yönelim gibi hassas bilgilerin ticari amaçlı kullanımının "hem etik dışı hem de tehlikeli" olduğunu savundu.

Tinder iddialara ne diyor?

Van de Jacht, "Örneğin Tinder ile cinsel yöneliminiz konusunda bilgi paylaştığınızı ancak bunu aileniz ya da arkadaşlarınıza henüz söylemediğinizi düşünün. Bu bilgilerin, hiç tanımadığınız üçüncü taraflara ulaşması ve kişisel verileriniz üzerindeki kontrolü kaybetmeniz doğru değil" diyor.

Vakıfa göre Tinder, Avrupa Birliği (AB) ve Hollanda gizlilik yasalarını "kişi mahremiyeti, şeffaflık, yasa dışı profilleme" dahil başlıklarda büyük ölçüde ihlal ediyor.

Dilekçede, Tinder'in kullanıcıları yanlış, anlaşılmaz ve yetersiz bilgilendirerek, Hollanda Telekominikasyon Yasası'nı da ihlal ettiği belirtildi.

Hollandalı vakıf, daha önce de benzer gerekçelerle Tik Tok aleyhine dava açmıştı.

Tinder'in ana şirketi olan Match Group, dava ile ilgili olarak henüz kendilerine bir mahkeme celbi gelmediğini belirterek, iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

ABD merkezli şirket, haber sitesi Security.nl'ye yaptığı açıklamada, davaya konu olan iddiaların, Tinder'in çalışma şeklini yanlış yansıttığını savundu.

Açıklamada, harici taraflarla sadece sınırlı oranda bilgi paylaşıldığı belirterek, "Gizliliği ve güvenliği sağlamak için bunu her zaman yasalara uygun biçimde, katı anlaşmalar çerçevesinde yapıyoruz. Bu iddiaları ciddiye alıyoruz ve kendimizi güçlü bir şekilde savunacağız" denildi.