Tokayev "10 gün içinde çekilecekler" dedi, Rus savunma bakanı yalanladı! Kazakistan'da neler oluyor?

Kazakistan'da akaryakıta yapılan zam sonrası 2 Ocak itibarıyla başlayan protestolar ülkeyi yangın yerine çevirmiş ve Cumhurbaşkanı Tokayev, eylemlerin ilk gününde Rusya'nın öncülük ettiği KGAÖ barış güçlerini ülkeye davet etmişti. Protestoların günden güne artması ve tansiyonun yükselmesiyle Rus kuvvetleri, Kazakistan'daki askeri varlığını artırmaya devam etmişti.
11 Ocak itibarıyla kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Tokayev, yaşanan şiddet olayları sonrası durumun kontrol altına alındığını, kendi talebiyle ülkeye yollanan KGAÖ barış güçlerinin 2 gün içinde aşamalı olarak ülkeden çıkmaya başlayacağını ve çekilme sürecinin en fazla 10 gün olacağını duyurmuştu.
Kentin 'teröristler tarafından parçalanmaya bırakılmış olabileceğini' kaydeden Tokayev, " Almatı'yı kaybetseydik başkenti, sonra da bütün ülkeyi kaybederdik. Başkente barış güçlerinin gelmesiyle buraya ek özel kuvvet birlikleri sevk edebilip kenti kurtarabildik" demişti.
Cumhurbaşkanı Tokayev'in açıklamaları sonrası Rus askerlerinin yavaş yavaş Kazakistan'ı terk etmesi beklenirken, Rusya'nın bugün yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "KGTÖ barış güçleri, durum tamamen istikrara kavuşana kadar Kazakistan'da kalacak" ifadesini kullandı.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkedeki olaylar nedeniyle yapılan gözaltı sayısı 9 bin 900'e yükseldi. Devlet Başkanlığı da olağanüstü halle ilgili yapılan ihlaller nedeniyle 2 bin 161 kişinin idari cezaya çarptırıldığını bildirdi. Terörle mücadele operasyonunun başlamasından bu yana terör ve cinayet gibi suçlarla ilgili 412 soruşturma başlatıldı.
Almatı polis dairesinden yapılan açıklamaya göre olaylar sırasında kentte üç polis hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri arasından 176 polis de yaralandı, sekizinin durumu ağır. Bununla birlikte Almata Kent Mahkemesi de olaylar sırasında bir Bölge Özel İdari Mahkemesi hakimi Murat Abrayev de hayatını kaybetti. Hakimin ölüm nedeniyle ilgili başka detay verilmedi.
Son Dakika › Dünya › Tokayev '10 gün içinde çekilecekler' dedi, Rus savunma bakanı yalanladı! Kazakistan'da neler oluyor? - Son Dakika Dünya