Tokayev "10 gün içinde çekilecekler" dedi, Rus savunma bakanı yalanladı! Kazakistan'da neler oluyor?

Kazakistan'da akaryakıta yapılan zam sonrası 2 Ocak itibarıyla başlayan protestolar ülkeyi yangın yerine çevirmiş ve Cumhurbaşkanı Tokayev, eylemlerin ilk gününde Rusya'nın öncülük ettiği KGAÖ barış güçlerini ülkeye davet etmişti. Protestoların günden güne artması ve tansiyonun yükselmesiyle Rus kuvvetleri, Kazakistan'daki askeri varlığını artırmaya devam etmişti.

TOKAYEV RUS ASKERLERİNİN ÇEKİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

11 Ocak itibarıyla kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Tokayev, yaşanan şiddet olayları sonrası durumun kontrol altına alındığını, kendi talebiyle ülkeye yollanan KGAÖ barış güçlerinin 2 gün içinde aşamalı olarak ülkeden çıkmaya başlayacağını ve çekilme sürecinin en fazla 10 gün olacağını duyurmuştu.

"ALMATI'YI KAYBETSEYDİK BÜTÜN ÜLKEYİ KAYBEDERDİK"

Kentin 'teröristler tarafından parçalanmaya bırakılmış olabileceğini' kaydeden Tokayev, " Almatı'yı kaybetseydik başkenti, sonra da bütün ülkeyi kaybederdik. Başkente barış güçlerinin gelmesiyle buraya ek özel kuvvet birlikleri sevk edebilip kenti kurtarabildik" demişti.

RUSYA SAVUNMA BAKANI'NDAN KAFALARI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Tokayev'in açıklamaları sonrası Rus askerlerinin yavaş yavaş Kazakistan'ı terk etmesi beklenirken, Rusya'nın bugün yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "KGTÖ barış güçleri, durum tamamen istikrara kavuşana kadar Kazakistan'da kalacak" ifadesini kullandı.

GÖZALTI SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI

Kazakistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkedeki olaylar nedeniyle yapılan gözaltı sayısı 9 bin 900'e yükseldi. Devlet Başkanlığı da olağanüstü halle ilgili yapılan ihlaller nedeniyle 2 bin 161 kişinin idari cezaya çarptırıldığını bildirdi. Terörle mücadele operasyonunun başlamasından bu yana terör ve cinayet gibi suçlarla ilgili 412 soruşturma başlatıldı.

HAKİM ABRAYEV HAYATINI KAYBETTİ

Almatı polis dairesinden yapılan açıklamaya göre olaylar sırasında kentte üç polis hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri arasından 176 polis de yaralandı, sekizinin durumu ağır. Bununla birlikte Almata Kent Mahkemesi de olaylar sırasında bir Bölge Özel İdari Mahkemesi hakimi Murat Abrayev de hayatını kaybetti. Hakimin ölüm nedeniyle ilgili başka detay verilmedi.