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Tonga'daki volkan patlaması: Büyük Okyanus'ta tsunami uyarısı kaldırıldı - Son Dakika
BBC

Tonga'daki volkan patlaması: Büyük Okyanus'ta tsunami uyarısı kaldırıldı

16.01.2022 14:03
Tonga'daki volkan patlaması: Büyük Okyanus'ta tsunami uyarısı kaldırıldı

Avustralya'nın doğusundaki ada ülkesi Tonga yakınlarında, suyun altında dün yaşanan dev yanardağ patlamasının ardından Büyük Okyanus'taki tsunami tehlikesinin geçtiği belirtildi.

Avustralya'nın doğusundaki ada ülkesi Tonga yakınlarında, suyun altında dün yaşanan dev yanardağ patlamasının ardından Büyük Okyanus'taki tsunami tehlikesinin geçtiği belirtildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) tehdidin azaldığını, ancak kıyı bölgelerinin güçlü ve alışılmadık akıntılara karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

ABD ve Japonya, daha önce halka kıyı bölgelerinden uzak durma çağrısı yapmıştı.

Yeni tsunami ihtamali çok düşük, ancak Tonga'nın felakette aldığı hasar konusundaki kaygılar artıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'da teknelerin ve büyük kayaların kıyıya vurduğunu belirtti.

Ardern "Nuku'alofa kalın bir volkan tozuyla kaplı ama onun dışında durum sakin" dedi ve küçük ada ülkesiyle iletişimin sınırlı olduğunu kaydetti.

Ardern, ülkesinin Pazartesi sabahı, durumun değerlendirmesi için bir gözlem uçağı göndereceklerini duyurdu.

Şu ana dek Tonga'dan herhangi bir ölü ya da yaralı haberi gelmedi.

ABD Dışişleri BAkanı Antony Blinken de Washington'ın potansiyel hasar kosunuda "derin kaygı" duyduğunu ve destek göndermeye hazır olduğunu ifade etti.

Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki Hunga Tonge-Hunga Ha'pai'nin patlamasından sonra, adaya boyu bir metreyi aşan dalgalar vurdu.

Sosyal medyadaki görüntülerde, suyun kentteki bir kiliseyi ve evleri sürüklemesi görülüyor.

Görüntülerde ayrıca, yüksek kesimlere kaçmak isteyenlerin oluşturduğu trafik sıkışıklığı görülüyor.

Görgü tanığı Mere Taufa, patlamanın ailesi akşam yemeğine hazırlanırken yaşandığını ve kardeşinin yakında bir patlama olduğunu düşündüğünü anlattı.

Taufa "İlk içgüdüm masanın altına saklanmaktı. Küçük kız kardeşime sarıldım ve annem, babam ve evdeki diğerlerine aynısını yapmalarını söyledim" dedi.

Taufa bunun ardında suyun evine yaklaştığını belirtti ve "Her yerde çığlıkları duyabiliyordunuz, herkesin kendini kurtarması yüksek yerlere geçmesi için bağırılıyordu" diye de ekledi.

Japonya'da da tsunami uyarısı kaldırıldı. Daha önce 200 binden fazla kişinin tahliyesi tavsiye edilmişti.

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Büyük Okyanus, Avustralya, Tsunami, Tonga, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tonga'daki volkan patlaması: Büyük Okyanus'ta tsunami uyarısı kaldırıldı - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Tonga'daki volkan patlaması: Büyük Okyanus'ta tsunami uyarısı kaldırıldı - Son Dakika
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