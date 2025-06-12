Trump'a tiyatroda soğuk duş: Oyuncular sahneye çıkmayı reddetti - Son Dakika
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Dünya

Trump'a tiyatroda soğuk duş: Oyuncular sahneye çıkmayı reddetti

Trump\'a tiyatroda soğuk duş: Oyuncular sahneye çıkmayı reddetti
12.06.2025 11:09
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ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Washington'daki Kennedy Center'da sahnelenen Les Misérables müzikaline katıldı. Ancak Trump'ın katılacağını öğrenen bazı oyuncular, sahneye çıkmayı reddederek protesto etti. Oyuncular, Trump'ın politikalarını ve özellikle kültür-sanat alanına yönelik müdahalelerini protesto etmek amacıyla gösteride yer almayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Washington'daki ünlü Kennedy Center'da sahnelenen Les Misérables müzikaline katıldı. Ancak Trump'ın bu gösteriye katılacağını öğrenen bazı oyuncular, sahneye çıkmayı reddederek dikkat çeken bir protestoya imza attı.

Başkan Trump'ın favori müzikallerinden biri olan Les Misérables'in açılış gecesinde bulunması, bazı oyuncular tarafından tepkiyle karşılandı. Oyuncular, Trump'ın politikalarını ve özellikle kültür-sanat alanına yönelik müdahalelerini protesto etmek amacıyla gösteride yer almayacaklarını duyurdu.

Ancak Trump, protesto haberlerine aldırış etmedi. Şık siyah smokiniyle salona girerken gazetecilere yaptığı açıklamada,

"Umurumda bile değil. Ben sadece ülkeyi iyi bir şekilde yönetmeye odaklanıyorum,"

ifadelerini kullandı.

Melania Trump da geceye siyah, kolsuz, zarif bir elbise ve gümüş topuklularla katıldı.

Trump, Şubat ayında Kennedy Center'ın başkanlığına kendisini atamış, merkezin "kötü durumda" olduğunu söylemiş ve büyük bir restorasyon sözü vermişti. Bu etkinlik, o atamadan sonraki ilk resmi ziyaret oldu.

Trump, kültürel alanda yaptığı değişikliklerle de tartışmalara neden olmuştu. Özellikle önceki yönetimi görevden alarak kendi kurduğu kurul üzerinden merkezi yeniden şekillendirmesi, sanat camiasında büyük tepki toplamıştı. Trump, eski yönetimin gençleri hedef alan drag şovlara izin verdiğini öne sürmüştü.

Trump'ın kültür politikalarına karşı olan sadece oyuncular değildi. Açılış gecesine bazı drag sanatçılar da seyirci olarak katılarak protestolarını sürdürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bu sanatçılar salona girerken bazı izleyicilerden alkış aldıkları görülüyor.

Gösterişli gecede toplamda 10 milyon dolarlık bağış toplandı. Etkinlikte Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance da hazır bulundu.

Trump'a tiyatroda soğuk duş: Oyuncular sahneye çıkmayı reddetti
Trump'a tiyatroda soğuk duş: Oyuncular sahneye çıkmayı reddetti
Trump'a tiyatroda soğuk duş: Oyuncular sahneye çıkmayı reddetti

Donald Trump, Kültür Sanat, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'a tiyatroda soğuk duş: Oyuncular sahneye çıkmayı reddetti - Son Dakika

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