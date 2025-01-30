Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı - Son Dakika
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Dünya

Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

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ABD'de inişe hazırlanan bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın yankıları sürerken, Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuleyi suçlayan Trump, "Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi?" ifadelerini kullanarak akıllara "Sabotaj mı yapıldı?" sorusunu getirdi.

30.01.2025 09:14  Güncelleme: 09:43
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ABD'deki Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan 60 yolcusu ve 4 mürettebatı bulunan bir yolcu uçağının askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmesinin ardından kazanın bilançosu netleşiyor.

Kolluk kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre, nehirde yapılan arama çalışmaları sırasında 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Henüz canlı olarak kurtarılan hiçbir kazazedenin olmadığı belirtilirken, arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ÇARPIŞMA ÖNCESİ SON KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından CNN'in elde ettiği hava trafik kontrolörü ses kaydında, hava trafik kontrol operatörlerinin helikoptere ticari uçuşun görüş alanında olup olmadığını sorduğu ortaya çıktı.

Hava trafik kontrolörü helikoptere "PAT 2-5, CRJ görüş alanınızda mı?" dedikten kısa bir süre sonra "PAT 2-5 CRJ'nin arkasından geçin." dedi. Bu sözlerin ardından çarpışma gerçekleşti.

Kule daha sonra yaşananları diğer bir pilota bildirdi. Kontrolörün "Daha önce ne olduğunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama 33'ün yaklaşma ucunda bir çarpışma oldu. Kapıya geri dönmek isterseniz, belirsiz bir süre operasyonları durduracağız. Şirketle koordine olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ne yapmak istediğinizi bana bildirin" dediği kayda geçti.

TRUMP KULEYİ SUÇLADI

Ülkeyi sarsan kazanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, kuleyi suçladı. Truth Social hesabından kazayla ilgili paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı: "Uçak havaalanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattındaydı. Helikopter uzun bir süre boyunca uçağa doğru gidiyordu. Açık bir geceydi ve uçağın ışıkları yanıyordu, helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da dönmedi? Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İyi değil!"

"SABOTAJ MI YAPILDI?"

Trump'ın açıklamalarının ardından ABD ve dünya kamuoyunda kazayla ilgili "Sabotaj mı yapıldı?" sorusu sorulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trump, ABD\'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

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Son Dakika Dünya Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sami duman:
    süpürge kafalı trump. olaylar karşısında tahdit ve suçlamalardan başka bir çözüm bilmiyor zaten. şirket yönetir gibi devlet yönetmeye çalışıyor. siyasi bir hayatı yok. onunda son dönemi olacak. 30 8 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Yönetim tarzı aklıma sürekli birini getiriyor. Oda aynı sınırsız yetki sıfır sorumluluk. onun haricinde herkes ya suçlu ya terörst. aceba bu trump birinin kitabınımı okudu? (not: Netanhu degil) 17 14 Yanıtla
  • monşer null:
    Tanrı Sizinle Olsun Trump 2 16 Yanıtla
  • barış özcan:
    Turp yine birilerini suçlamya başladı, önce ölülerinizi gömün sonra konuşursun. 14 3 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    TURKİYEDE OLSA AKP SUCLARDİNİZ .. KONUSUN SİMDİ BURDAKİ O BAZİ GUZEL ARKADAŞLAR 2 1 Yanıtla
  • As?f Hüseynov:
    Uçak kazalarının sayı artdı 0 0 Yanıtla
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