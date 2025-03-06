Trump başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti: İyi şanslar Justin - Son Dakika
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Trump başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti: İyi şanslar Justin

Trump başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti: İyi şanslar Justin

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun iki ülke arasındaki vergi anlaşmazlığı konusunu iktidarını korumak için kullandığını iddia etti. Trump, Trudeau'nun ABD ve Kanada arasındaki gümrük tarifeleri konusunda kendisini aradığını ve bu konuyu iktidarda kalmak için kullandığını belirtti. ABD'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini uygulamaya koyan Trump, Kanada'nın sınır güvenliği konusunda yeterli olmadığını vurguladı.

06.03.2025 00:36
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BD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun iki ülke arasındaki vergi anlaşmazlığı konusunu, başbakanlığını korumak için kullandığı iddiasında bulundu.

Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımlarda, Trudeau'nun, ABD ve Kanada arasındaki gümrük tarifeleri konusunda "ne yapılabileceğini sormak için" kendisini aradığını belirtti.

Trump, "Kanada Valisi Justin Trudeau, tarifeler hakkında ne yapılabileceğini sormak için beni aradı. Kendisine, Kanada ve Meksika sınırlarından gelen fentanil nedeniyle birçok insanın öldüğünü ve hiçbir şeyin beni bunun durduğuna ikna etmediğini söyledim." ifadelerine yer verdi.

Kanada Başbakanı'na tarife anlaşmazlığı konusunda yeni eleştiriler yönelten Trump, Trudeau'nun bu konuyu "iktidarı için kullandığını" iddia etti.

ABD Başkanı Trump, paylaşımının devamında Trudeau'yla ilgili, "Bana Kanada seçimlerinin ne zaman yapılacağını söyleyemedi, bu da beni meraklandırdı, yani, burada neler oluyor? Sonra bu konuyu iktidarda kalmak için kullanmaya çalıştığını fark ettim. İyi şanslar Justin!" ifadelerini kullandı.

Trump, Kanada'nın sınır güvenliği konusundaki çalışmalarının "yeterli olmadığını" vurgularken, telefon görüşmesinin "bir nebze dostça" sona erdiğini kaydetti.

- ABD'nin Kanada'ya yönelik uyguladığı yeni gümrük vergileri

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin en önemli üç ticaret ortağı Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini uygulamaya koymuş, iki komşu ülkeden gelen mallara yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri uygulamaya başlamıştı.

Bunun üzerine bu sabah açıklama yapan Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin, en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Trump'ın "çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca" olduğu fikrine katıldığını söylemişti.

Trudeau, ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada'nın 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Trump da Truth Social hesabından Trudeau'ya, "ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Trump başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti: İyi şanslar Justin - Son Dakika

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