Trump, BM Büyükelçisi Olarak Elise Stefanik'i Seçti - Son Dakika
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Dünya

Trump, BM Büyükelçisi Olarak Elise Stefanik'i Seçti

Donald Trump, BM Büyükelçisi olarak Elise Stefanik'i atadı. Stefanik, Trump'ın gizli müttefiki.

11.11.2024 18:29
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(ANKARA) - ABD Başkanlık seçimini kazanan ve 20 Ocak'ta resmi olarak göreve başlayacak olan Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi olarak New York Temsilcisi Elise Stefanik'i seçti.

Trump, yaptığı açıklamada, "Elise, inanılmaz derecede güçlü, sert ve akıllı bir 'America First' savaşçısı" dedi. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Konferans Başkanı olarak görev yapan 40 yaşındaki Stefanik, uzun süredir Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en sadık müttefiklerinden biriydi ve potansiyel başkan yardımcısı olarak ismi geçenler arasında yer alıyordu.

New York'un taşrasında doğup büyüyen Stefanik, Harvard'dan mezun oldu ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un Beyaz Saray'ında iç politika konseyinde ve özel kalem müdürünün ofisinde çalıştı.

Stefanik yıllarca kendisini Trump'ın en güvenilir müttefiklerinden biri olarak konumlandırdı ve Trump daha adaylığını koymadan önce 2024 yarışında onu destekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Trump, BM Büyükelçisi Olarak Elise Stefanik'i Seçti - Son Dakika

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