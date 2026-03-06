Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

ABD Adalet Bakanlığı, milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasıyla bağlantılı olarak 2019 yılında hazırlanan ve daha önce kamuoyuna açıklanmayan üç FBI görüşme özetini yayımladı. "FBI 302" olarak adlandırılan bu raporların, ocak ayında açıklanan milyonlarca sayfalık Epstein belgeleri arasında yer almadığı bildirildi.

Bakanlık yetkilileri, söz konusu belgelerin başlangıçta diğer dokümanların tekrarları olduğu düşüncesiyle "mükerrer" olarak işaretlendiğini ve bu nedenle yayımlanmadığını açıkladı. Yapılan incelemede ise 15 belgenin yanlışlıkla mükerrer olarak kodlandığı tespit edildi.

KADINDAN TRUMP HAKKINDA İDDİA

Rapora göre FBI, kimliği gizli tutulan bir kadınla Temmuz–Ekim 2019 arasında dört ayrı görüşme gerçekleştirdi. Kadın tüm görüşmelerde Jeffrey Epstein tarafından istismar edildiğini öne sürdü. Kadın ikinci görüşmesinde, Epstein'ın kendisini 13 ila 15 yaşları arasında olduğu bir dönemde New York ya da New Jersey'e götürdüğünü ve burada Donald Trump ile tanıştırdığını iddia etti. Tanık, söz konusu seyahat sırasında Trump tarafından da istismara uğradığını öne sürdü. Ancak Ekim 2019'da yapılan dördüncü görüşmede, FBI ajanlarının sorularına rağmen Trump ile yaşandığını iddia ettiği olay hakkında ek ayrıntı vermeyi reddettiği kaydedildi.

İDDİALAR DOĞRULANAMADI

Belgelerde yer alan iddiaların doğrulanamadığı belirtiliyor. Kadının anlattığı olayların 1980'lerin başı ile ortası arasında gerçekleştiği öne sürülürken, bu dönemde Epstein ile Trump'ın temas halinde olduğuna dair net bir kayıt bulunmadığı ifade edildi. Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein ile ilişkisi veya onun suç faaliyetleri hakkında herhangi bir bilgisi olduğu yönündeki suçlamaları reddetmişti.

EPSTEIN'E YÖNELİK SUÇLAMALAR

Kadın ilk FBI görüşmesinde Epstein tarafından bebek bakıcılığı işi teklif edilerek işe alındığını sandığını, ancak gittiği yerde çocuk bulunmadığını ve burada istismara uğradığını iddia etti. Görüşme özetine göre kadın, benzer olayların birkaç kez daha yaşandığını ileri sürdü. Tanık ayrıca bazı olayların Güney Carolina'da gerçekleştiğini öne sürdü. Ancak Epstein'ın bu eyaleti sık ziyaret ettiğine dair bilinen bir kayıt bulunmadığı ifade edildi.

BELGELERİN SAKLANDIĞI İDDİASI

Yeni belgelerin yayımlanmasından önce ABD Kongresi'ndeki bazı Demokrat üyeler, Adalet Bakanlığı'nı söz konusu raporları gizlemekle suçlamıştı. Kaliforniya Demokrat Temsilcisi Robert Garcia, "Bu kabul edilemez ve yasa dışıdır. Başsavcı Pam Bondi ve Başkan bu dosyaların nerede olduğunu açıklamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

ADALET BAKANLIĞI: İDDİALAR TEMELSİZ

Adalet Bakanlığı ise ocak ayında yaptığı açıklamada yayımlanan Epstein belgeleri arasında Trump hakkında doğrulanmamış ve sansasyonel iddiaların yer aldığını belirtmişti. Açıklamada, "Belgelerin bazıları Başkan Trump hakkında FBI'a 2020 seçimlerinden hemen önce sunulan yanlış ve sansasyonel iddialar içeriyor. Bu iddialar temelsiz ve yanlıştır. Eğer en küçük bir güvenilirlik payı olsaydı, Trump'a karşı zaten kullanılmış olurdu" denildi.