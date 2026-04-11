Trump: Hürmüz Boğazı Yakında Açılacak

11.04.2026 15:59
Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve İran'la müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donal Trump, "Hürmüz Boğazı çok uzak olmayan bir gelecekte açılacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyüklerinden bazıları da dahil olmak üzere, tamamen boş çok sayıda petrol tankeri, dünyanın en iyi ve en 'kaliteli' petrolünü (ve gazını) yüklemek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yol alıyor. Elimizde, en büyük iki petrol ekonomisinin toplamından daha fazla petrol var-üstelik kalitesi de daha yüksek. Sizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada ise İran'ı 'başarısız bir ülke' olarak nitelendirdi ve iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Trump, "Hürmüz Boğazı çok uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacak. İnsanlar, Hürmüz'den geçmenin başka alternatifleri olduğunu gördü" diye konuştu.

Müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Anlaşma olmazsa yeniden harekete geçeriz" dedi.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Diplomasi, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Tutuklu olarak yargılanıyordu Mika Raun Can’ın soruşturması tamamlandı Tutuklu olarak yargılanıyordu! Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
Gassal setinden gülümseten görüntüler Ahmet Kural’ın keyifli anları Gassal setinden gülümseten görüntüler! Ahmet Kural’ın keyifli anları

15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı Dikkat çeken rozet detayı
İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama! ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
