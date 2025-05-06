Trump İlaçlara Yeni Gümrük Vergisi Açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, ilaçlara yönelik gümrük vergilerini iki hafta içinde açıklayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, reçeteli ilaçlar için sağlam bir yerli üretimin yeniden tesis edilmesini kolaylaştırmaya yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump, ilaçlara yönelik tarifelerin zamanlaması ve oranlarıyla ilgili, "Önümüzdeki iki hafta içinde açıklayacağım" ifadesini kullandı.