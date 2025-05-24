Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi

Trump\'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD\'nin hakimiyet dönemi sona erdi
24.05.2025 08:22
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ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD'nin dünyadaki konumu ve dış politikasına dair açıklamada bulundu. Vance, ABD'nin tartışmasız hakimiyet döneminin bittiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı James David Vance (JD Vance), ABD Deniz Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde öğrencilere yaptığı hitapta ABD'nin ikinci adamından beklenmedik bir açıklamada bulundu.

"ABD'NİN TARTIŞMASIZ HAKİMİYET DÖNEMİ SONA ERDİ"

ABD'nin dünyadaki yeri ve gelecekteki dış politikasına dair değerlendirmelerde bulunan Vance, "ABD'nin tartışmasız hakimiyet dönemi sona erdi" dedi.

"ÇİN, RUSYA VE DİĞER ULUSLAR BİZİ MAĞLUP ETME KONUSUNDA KARARLILAR"

ABD Başkan Yardımcısı "Bugün ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. Çin, Rusya ve diğer uluslar bizi her alanda mağlup etme konusunda kararlılar." şeklinde konuştu.

Vance, çatışmalardan artık bir bedel ödemeden çıkmayı varsayamayacaklarını dile getirirken, savunma alanında yapılacak teknolojik atılımlara dikkat çekti.

TRUMP YÖNETİMİ GÜVENLİK POLİTİKALARINI DEĞİŞTİRDİ

Trump yönetiminin güvenlik politikaları konusunda yeni bir yön tayin ettiğini bildiren ABD Başkan Yardımcısı "Artık daha fazla tanımı belirsiz görevler olmayacak. Daha fazla ucu açık çatışmalar olmayacak." derken realist bir politika izleyeceklerini açıkladı.

Vance realist politikaya vurgu yaparken, Husilere karşı olduğu gibi yeri geldiğinde askeri olarak harekete geçebileceklerini ifade etti.

Diğer yandan, maliyeti düşük dronlara ve büyük zarar verebilen siber saldırılara değinen Vance, modern zamanlarda savaşın dönüşümünü işaret etti.

TRUMP BAŞKANLIK İÇİN VANCE'İN ADINI SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, "4 harika yıl geçirmek ve bunu ideal olarak ileriye taşıyacak harika bir Cumhuriyetçiye devretmek istiyorum" diyerek, Cumhuriyetçi Partinin, bayrağı taşıyabilecek başka isimleri de barındırdığını açıklamıştı.

Trump, kendisinden sonra başkanlık için ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Marco Rubio'nun ismini vermişti.

James David Vance, Dış Politika, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ramazan Çiçek:
    Lan olum bak miletle alay etmeyin haberi okuyorum okuyorum aynı cümle taki çin başlığı gelene kadar adam olun biraz 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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