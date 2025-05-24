ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı James David Vance (JD Vance), ABD Deniz Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde öğrencilere yaptığı hitapta ABD'nin ikinci adamından beklenmedik bir açıklamada bulundu.
ABD'nin dünyadaki yeri ve gelecekteki dış politikasına dair değerlendirmelerde bulunan Vance, "ABD'nin tartışmasız hakimiyet dönemi sona erdi" dedi.
ABD Başkan Yardımcısı "Bugün ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. Çin, Rusya ve diğer uluslar bizi her alanda mağlup etme konusunda kararlılar." şeklinde konuştu.
Vance, çatışmalardan artık bir bedel ödemeden çıkmayı varsayamayacaklarını dile getirirken, savunma alanında yapılacak teknolojik atılımlara dikkat çekti.
Trump yönetiminin güvenlik politikaları konusunda yeni bir yön tayin ettiğini bildiren ABD Başkan Yardımcısı "Artık daha fazla tanımı belirsiz görevler olmayacak. Daha fazla ucu açık çatışmalar olmayacak." derken realist bir politika izleyeceklerini açıkladı.
Vance realist politikaya vurgu yaparken, Husilere karşı olduğu gibi yeri geldiğinde askeri olarak harekete geçebileceklerini ifade etti.
Diğer yandan, maliyeti düşük dronlara ve büyük zarar verebilen siber saldırılara değinen Vance, modern zamanlarda savaşın dönüşümünü işaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump, "4 harika yıl geçirmek ve bunu ideal olarak ileriye taşıyacak harika bir Cumhuriyetçiye devretmek istiyorum" diyerek, Cumhuriyetçi Partinin, bayrağı taşıyabilecek başka isimleri de barındırdığını açıklamıştı.
Trump, kendisinden sonra başkanlık için ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Marco Rubio'nun ismini vermişti.
Son Dakika › Dünya › Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)