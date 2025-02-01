Trump\'ın Gümrük Vergisi Açıklamaları Teyit Edildi

Dünya

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağına ilişkin açıklamalarını teyit etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın daha önce dile getirdiği ilave gümrük vergilerine ilişkin bir açıklama yaptı. Leavitt, ABD'nin 1 Şubat Cumartesi gününden geçerli olmak üzere Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını ilk kez net bir şekilde teyit etti.