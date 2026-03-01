Trump: İran Donanmasına Ait 9 Gemi Batırıldı - Son Dakika
Trump: İran Donanmasına Ait 9 Gemi Batırıldı

Trump: İran Donanmasına Ait 9 Gemi Batırıldı
01.03.2026 23:09
Trump, İran'a yönelik saldırılarda 9 geminin imha edildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran donanmasına ait 9 gemi batırıldı ve imha edildi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik devam eden saldırılarla ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, "Az önce İran donanmasına ait 9 gemiyi imha ettiğimizi ve batırdığımızı öğrendim" ifadelerini kullandı.

Gemilerin bazılarının oldukça büyük ve önemli olduğunu belirten Trump, "Geri kalanların peşindeyiz, yakında onlar da denizin dibinde yüzecekler. Başka bir saldırıda İran'ın donanma karargahları da büyük ölçüde imha edildi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Trump: İran Donanmasına Ait 9 Gemi Batırıldı
