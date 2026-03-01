ABD Başkanı Donald Trump, "İran donanmasına ait 9 gemi batırıldı ve imha edildi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik devam eden saldırılarla ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, "Az önce İran donanmasına ait 9 gemiyi imha ettiğimizi ve batırdığımızı öğrendim" ifadelerini kullandı.

Gemilerin bazılarının oldukça büyük ve önemli olduğunu belirten Trump, "Geri kalanların peşindeyiz, yakında onlar da denizin dibinde yüzecekler. Başka bir saldırıda İran'ın donanma karargahları da büyük ölçüde imha edildi" açıklamasını yaptı.