Trump: İran ile Görüşmeler İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran ile Görüşmeler İlerliyor

Trump: İran ile Görüşmeler İlerliyor
03.07.2026 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran ile nükleer silah konusunda müzakerelerin olumlu gittiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelere yönelik değerlendirmede bulundu. Trump, görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler. Çok basit bir şeyin peşindeyim; nükleer silah edinemezler" ifadelerini kullandı.

İran'ın 'geriye bazı füzeleri kaldığını' fakat bunları 'yok edebileceklerini' öne süren Trump, "Geçen hafta onları üç defa çok sert vurdum çünkü bir gemiye insansız hava aracı gönderdiler" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Donald Trump, ABD Başkanı, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: İran ile Görüşmeler İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından olan genç adamla ilgili kahreden detay Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından olan genç adamla ilgili kahreden detay
Bursa’da 2,5 ay boyunca “Polisiz“ diyerek dolandırdılar, 100 milyonluk vurgunun ardından tatlı ikram ettiler Bursa'da 2,5 ay boyunca "Polisiz" diyerek dolandırdılar, 100 milyonluk vurgunun ardından tatlı ikram ettiler
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı
Dozu artırdı Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
Konya’da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı Konya'da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı
Gözler enflasyon rakamlarında İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

08:23
88 yıllık kötü seri sona erdi İsviçre bir üst tura çıktı
88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı
07:55
Şara’dan sürpriz tercih Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
07:44
TikTok’ta öpüşen çifte 21’er kırbaç cezası
TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası
07:32
Dünya Kupası sevinci kabusa döndü Sürücü linç edilerek öldürüldü
Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü
06:17
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik Akademisyeni böyle protesto etti
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti
06:10
İsrail’den İran heyetine suikast hamlesi Trump yönetimi son anda engellemiş
İsrail'den İran heyetine suikast hamlesi! Trump yönetimi son anda engellemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 08:37:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Trump: İran ile Görüşmeler İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.