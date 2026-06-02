Trump: İran\'ın Müzakere Askısı Savaş Anlamına Gelmez

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Trump, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi. Trump, "Bize bu konuda bilgi vermediler. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez. İranlılar savaşta değil, masada daha iyi. Doğruyu söylemek gerekirse bence çok fazla konuştuk. Bence bir süre sessiz kalmak çok iyi olur, hem de bu uzun bir süre olabilir" ifadelerini kullandı.

İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının devam ettiğini ve bunu sürdüreceklerini aktaran Trump, "İran devasa miktarda para kaybediyor" diye konuştu.