Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu

04.01.2026 00:39
Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan Venezuela operasyonuna ilişkin olarak Beyaz Saray'dan dikkat çeken mesajlarla dolu bir paylaşım geldi.

Beyaz Saray, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan Venezuela operasyonuna ilişkin dikkat çeken bir video paylaştı.

Video, Maduro'nun geçmişte yaptığı bir konuşmayla başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Maduro'nun, "Gelip beni alın. Miraflores'te (Venezuela Başkanlık Sarayı) bekleyeceğim. Çok uzun süre oyalanmayın. Korkak" dediği görülüyor.

Bu sözlerin hemen ardından videoda bu kez ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, "Bilmiyorsanız, artık biliyorsunuz" ifadesini sarf ettiği anlar kullanılıyor.

Devamında ise önce Maduro'nun yakalandıktan sonra gözleri bağlı ve elleri kelepçeli halde çekilen fotoğrafı, ardından da Trump'ın gülümseyerek yürüdüğü anlar ekrana geliyor.

