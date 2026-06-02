Trump, İsrail ve Hizbullah Arasında Ateşkes Sağladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüşerek tarafların 'birbirlerine saldırmama' konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Netanyahu ile 'çok iyi' bir görüşme yaptıklarını belirten Trump, İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini ve yola çıkmış asker varsa da onların geri çevrildiğini kaydetti. Trump, Hizbullah ile dolaylı şekilde görüştüğünü de vurgulayarak, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulacağı konusunda mutabık kaldılar. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak" ifadelerini kullandı.