Trump malikanesinde alarm! İçeri girerken Gizli Servis\'e yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'ya tırmanarak girmeye çalışan bir kişi yakalandı. Salı sabahı Gizli Servis tarafından yakalanan 23 yaşındaki Anthony Thomas Reyes, hem Trump'a 'İncil'i yaymak' hem de başkanın genç torunuyla evlenmek istediğini söyledi.

MALİKANEYE GİRMEYE ÇALIŞTI

Palm Beach Polis Departmanı'na göre, 23 yaşındaki Anthony Thomas Reyes, Mar-a-Lago'nun çevresindeki güvenlik çitini aşarak malikaneye girmeye çalıştı. Alarm sistemlerinin devreye girmesiyle olay yerine gelen Gizli Servis görevlileri tarafından gözaltına alındı.

"TRUMP'A İNCİL'İN MESAJINI İLETMEK İSTEDİM"

Reyes'in amacının oldukça sıra dışı olduğu ortaya çıktı. Fox News'te yer alan iddialara göre Trump'a "İncil'in mesajını iletmek" ve Trump'ın genç torunu Kai ile "evlenmek" istediğini söyledi. Olay sırasında Trump'ın başkent Washington'da bulunduğu öğrenildi.

Anthony Thomas Reyes.

KEFALET 50 BİN DOLARA YÜKSELTİLDİ

Gözaltı sonrası hazırlanan polis raporuna göre Reyes, daha önce de yılbaşı gecesi benzer şekilde mülke izinsiz girmeye çalışmış ve o sırada Trump'ın da tesiste bulunduğu tespit edilmişti. Polis, bu ilk olayda Reyes'e resmi bir uyarı vermekle yetinmişti. Bin dolarlık kefaletle serbest bırakılması planlanan Reyes'in kefaleti, olayın ciddiyeti nedeniyle 50 bin dolara yükseltildi. Federal suçlamaların da gündeme gelmesi bekleniyor.