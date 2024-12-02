Trump, Massad Boulos\'u Orta Doğu Danışmanı Aday Gösterdi

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DONALD Trump, dünürü ve Lübnan asıllı iş insanı Massad Boulos'u 'Orta Doğu' danışmanı olarak aday gösterdiğini açıkladı.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünürü ve iş insanı Massad Boulosu 'Orta Doğu' danışmanlığına aday gösterdi. Trump, Boulos'un uluslararası platformda geniş bir deneyime sahip olduğunu ifade etti.

Boulos'un, Arap-Amerikan topluluğu ile yeni koalisyonlar kurulmasında etkili olduğunu savunan Trump, kızı Tiffany'nin kayınpederini Orta Doğu ve Arap işlerinden sorumlu danışmanı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

Lübnan'da doğan Boulos, ABD'deki Houston Üniversitesi'nden mezun oldu. Boulos'un Amerikalı Müslüman nüfusun yoğun bulunduğu Michigan ve Pensilvanya'da Trump'ın kampanyasına yardımcı olduğu biliniyor.