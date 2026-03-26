Trump: NATO\'ya İhtiyacımız Yok

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO ülkeleri, İran'a karşı hiçbir şey yapmadı. ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO ülkeleri, şimdi askeri açıdan yok edilmiş olan çılgın ülke İran'a karşı hiçbir şey yapmadı. ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok. Ancak bu çok önemli zamanı asla unutmayın" ifadelerini kullandı.

İranlı müzakerecilerin çok farklı ve tuhaf olduğunu öne süren Trump, "Askeri olarak tamamen yok edildikleri ve geri dönüş şansları sıfır olduğu için bir anlaşma yapmamız için 'yalvarıyorlar', oysa kamuoyuna sadece 'teklifimizi değerlendirdiklerini' söylüyorlar. Yanlış!!! Çok geç olmadan ciddiyete dönseler iyi olur çünkü bir kere geç kalındığında geri dönüş olmayacak ve hiç de hoş olmayacak" açıklamasında bulundu.