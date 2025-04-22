Trump, Papa\'nın Cenaze Törenine Katılacak

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı seyahatinde Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya gidecek.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Papa'nın cenaze törenine katılacağını açıkladı. Trump, "Melania ve ben, Papa Franciscus'un Roma'daki cenaze törenine katılacağız. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullandı.