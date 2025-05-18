Trump, Putin ve Zelenskiy ile Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşeceğini, ateşkese bir an önce ulaşılması ile ilgili konuları ele alacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, pazartesi günü (ABD saatiyle) 10: 00'da Putin'le bir telefon görüşmesi yapacağını bildirdi. Trump, "Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir ve bu hiç olmaması gereken savaş sona erer" dedi. Trump, görüşmenin ateşkesin sağlanması ve ticaret ile ilgili olacağını ifade ederek, daha sonra hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hem de bazı NATO üyesi ülke liderleriyle görüşeceğini vurguladı.