Trump Sağlık Taramasından Tam Puan Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yeni bir sağlık taramasından geçtiğini ve 'tam puan aldığını' bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, son sağlık kontrolüyle ilgili bilgileri paylaştı. Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde kapsamlı bir sağlık kontrolünü yeni tamamladığını belirten Trump, "Bunu her altı ayda bir yaparım. Sağlık taraması sırasında beyin sağlığıyla ilgili bir bilişsel test daha talep ettim. Bunu yapan tek ABD Başkanıyım. Şu ana kadar üç kez girdiğim bu testten her seferinde tam puan aldım. Tüm soruları doğru yanıtladım. Washington D.C.'de bunu başarabilecek çok az insan var" ifadelerini kullandı.