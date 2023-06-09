Trump, sınıflandırılmış belgeleri ele almakla suçlandı - Son Dakika
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Trump, sınıflandırılmış belgeleri ele almakla suçlandı

Trump, sınıflandırılmış belgeleri ele almakla suçlandı

09.06.2023 14:43

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago tatil köyünde sınıflandırılmış belgeleri usulsüz bir şekilde ele almakla suçlandı. Eğer mahkum olursa, Trump'ın 100 yıla kadar hapis cezası alması mümkün olabilir. Trump, federal suçlamalarla karşı karşıya olan ilk eski başkan oldu ve yedi suçlamayla itham edildi. Adaleti engelleme suçlamasıyla karşı karşıya olan Trump, federal bir soruşturmada belge gizleme suçuyla da suçlandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki lüks Mar-a-Lago tatil köyünde sınıflandırılmış belgeleri usulsüz bir şekilde ele almakla suçlandı. Eğer mahkum olursa, Trump'ın 100 yıla kadar hapis cezası alması mümkün olabilir. Trump, 2024 seçimleri için Cumhuriyetçi adaylık yarışının şu anki lideri ve federal suçlamalarla karşı karşıya olan ilk eski başkan oldu. Trump, bu soruşturma ile bağlantılı olarak yedi suçlamayla itham edildi ve Salı günü Miami mahkemesine çıkmak üzere çağrıldı. bu Trump'ın iki ay içinde karşılaştığı ikinci suçlama oldu.Trump tüm suçlamalardan mahkum olursa ve maksimum cezalarla cezalandırılırsa, 100 yıl hapis cezası alabilir. Trump, adaleti engelleme suçlamasıyla karşı karşıya ve bu suç 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılabilir. Trump ayrıca federal bir soruşturmada belge gizleme suçuyla suçlandı ve bu suç da maksimum 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılabilir.

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