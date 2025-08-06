Trump\'tan Hindistan\'a Ek Gümrük Vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rus petrolüne yönelik satın alımlarına yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump imzasıyla yayınlanan başkanlık kararnamesiyle Hindistan'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 ilave vergi uygulanacağı bildirildi. Böylece Hindistan'a uygulanan toplam gümrük vergisi oranı yüzde 50'ye çıktı. Trump, kararnamede "Hindistan hükümetinin şu anda Rusya'dan doğrudan ya da dolaylı şekilde petrol ithal ettiğini tespit ettim" ifadelerini kullandı.