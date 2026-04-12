Trump\'tan Hürmüz Boğazı\'na Abluka Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, " Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma süreci başlatılacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD donanmasının 'Hürmüz Boğazı'na girmeye ya da oradan çıkmaya çalışan tüm gemileri abluka altına alma sürecini başlatacağını' bildirdi. Trump, "Donanmamıza, uluslararası sularda İran'a geçiş ücreti ödemiş her gemiyi tespit edip durdurma talimatı verdim. Yasa dışı bir geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçişe sahip olmayacaktır. Aynı zamanda İranlıların boğazlara yerleştirdiği mayınları da yok etmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini vurgulayan Trump, "En başından itibaren yıllar önce de söylediğim gibi, İran asla nükleer bir silaha sahip olmayacak" dedi.