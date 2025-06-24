Trump'tan İsrail'e Bombalama Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, "O bombaları atmayın. Eğer yaparsanız, bu, büyük bir ihlal olur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail. O bombaları atmayın. Eğer yaparsanız, bu, büyük bir ihlal olur. Pilotlarınızı derhal eve getirin" ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesi'ne hareket etmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilere değerlendirmede bulunan Trump, saldırıların devam etmesinden hayal kırıklığı duyduğunu bildirdi. İran'ın da İsrail'in de ateşkesi ihlal ettiğini belirten Trump, iki ülkeden de ama 'özellikle İsrail'den memnun olmadığını' ifade etti. Trump açıklamasında, İran'ın nükleer kapasitesinin bittiğini ve nükleer programını asla yeniden inşa etmeyeceğini de söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkese dair yeni bir açıklama yaptı. İsrail'in İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceğini kaydeden Trump, "İsrail, İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek ve İran'a dostça 'uçak selamı' verecek. Kimse zarar görmeyecek. Ateşkes yürürlükte. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.