Trump\'tan Rusya\'ya Ukrayna tehdidi: Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya dönüşü uçakta basın mensuplarının Rusya'ya dün Ukrayna ile anlaşması için 10-12 gün süre verdiği hatırlatılması üzerine, "Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya ziyaretinin ardından ABD'ye dönüşte uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BUGÜNDEN İTİBAREN RUSYA'YA 10 GÜN SÜRE VERİYORUM"

Dün yaptığı "Rusya'ya 10-12 gün süre veriyorum" açıklamasına ilişkin bir soruyu Trump, "Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum. Sonra gümrük vergileri ve benzeri şeyler uygulayacağız. Bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Açıkça (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı sürdürmek istiyor, ama biz gümrük vergileri uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

"BU GÖRÜŞMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ne zaman görüşebileceği sorusuna Trump, "Ben de bu görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, ancak bunun yıl sonundan önce olacağını söyleyebilirim. Bugün (Çin'le) çok iyi bir toplantı yaptık. Dün bana bu soruyu sorsaydınız, hayır, durum pekiyi görünmüyordu derdim, ama bugün (Ticaret Bakanı) Scott'tan, Çin ile yapılan toplantının çok iyi geçtiğini duydum" dedi.

"GAZZE'DE ÇOCUKLAR AÇLIK ÇEKİYOR"

Gazze'de devam eden savaşın yol açtığı insani trajediye ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Bence herkes, kalpsiz ya da daha kötüsü, deli değilse, o çocukları gördüğünde korkunç olduğunu söylemekten başka bir şey söyleyemez. Onlar çocuk, açlıktan bahsediyorlar ya da bahsetmiyorlar, onlar açlık çeken çocuklar. Açlık çekiyorlar. Annelerini görüyorsunuz, onları çok seviyorlar, ama yapabilecek hiçbir şeyleri yok. Onlara yiyecek bulmak zorundalar" dedi.

FRANSA VE İNGİLTERE'NİN FİLİSTİN KARARLARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin'i tanıma kararına ilişkin daha önce yaptığı küçümseyici açıklamaların hatırlatılması üzerine Trump, "Evet, bu onun görüşü. Bir görüşü olabilir. Bu benim katılmak zorunda olduğum anlamına gelmez. Emmanuel iyi bir adamdır. Çok çalışır, her konuda söyleyecek çok şeyi vardır" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Filistin'i tanıma konusunda yaptığı açıklamalara da değinen Trump, "Temelde aynı şeyi söylüyorlar ve bu sorun değil. Bu, benim aynı fikirde olmam gerektiği anlamına gelmez" dedi.