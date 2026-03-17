Trump\'tan Venezuela Yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın 'ABD'nin 51'inci eyaleti' olabileceğini ima eden paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'nın beyzbol yarı finalinde İtalya'yı 4-2 mağlup ettiğini bildirdi. Trump, "Venezuela'da son zamanlarda iyi şeyler oluyor. Bu sihrin neyle ilgili olduğunu merak ediyorum. 51'inci eyalet olmak isteyen var mı?" ifadelerini kullandı.