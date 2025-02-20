Trump: Ukrayna\'da Seçim Zamanı Geldi ve Rusya ile Anlaşma Yapabiliriz

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için Moskova ile bir anlaşma yapabileceklerini belirterek, Ukrayna'da ise artık seçimlerin yapılmasının zamanının geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Ukrayna'da uzun zamandır seçimlerin yapılmadığını vurgulayarak, "Artık seçim zamanı geldi. Uzun zamandır seçim olmamıştı. Artık seçim zamanı ve aynı zamanda ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı paranın ne olduğunu öğrenmenin de zamanı geldi" dedi.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Moskova ile başlayan görüşmelerin iyi gittiğini aktararak, "Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Rusya ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in yapamadığı bir şeyi yapacağız. Potansiyel olarak milyonlarca insanın daha öldürülmesini durdurmak için Rusya ile bir anlaşma yapabiliriz" ifadelerini kullandı.