Trump ve Bin Selman Telefonda Görüştü

SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Suudi basını, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca bölgedeki deniz ulaşımı ve deniz ticaret yollarının güvenliğinin önemine dikkat çekildiği, bölgesel güvenlik ile istikrarın sağlanmasına katkı sunacak her türlü çabanın desteklenmesi gerektiği de aktarıldı.